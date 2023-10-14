أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالجيزة بالاسم والرقم القومي، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، اليوم، على أن يجري إعلانها أيضا في الإدارات التعليمية غدا الأحد.

أوضحت مديرية التعليم بالجيزة أن النتيجة يجري إعلانها بالإدارات التعليمية غدا، حتى يتم استكمال مسوغات التعيين، ولفتت المديرية إلى أنه تجري إتاحة الفرصة للأشخاص الذين لم يرد اسمهم في النتيجة بتقديم التظلمات.

رابط نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالجيزة بالاسم والرقم القومي

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، للمتقدمين الحصول على نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالجيزة بالاسم والرقم القومي، إلكترونيا من هنــــــــــــا.

المستندات المطلوبة للتعيين في مسابقة 30 ألف معلم

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم للمسابقة.

- شهادة مميكنة لأصل المؤهل الدراسي.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم للمسابقة.

- قرار المجلس الطبي.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها «للإناث».

- إقرار من المرشح بعدم فصله مسبقًا من الخدمة بحكم تأديبي أو قرار.

- شهادة اجتياز اختبار القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

- أي مستندات أخرى تراها السلطة المختصة، «استمارة 6 تأمين ومعاشات، منحة 3 أشهر، استمارة 105، طلب استخدام، استمارة 103».