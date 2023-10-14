عقوبة تخلف المواطن عن الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة.. قانوني يوضح

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، أبوابها في تمام الساعة الثانية ظهر السبت، لليوم العاشر والأخير على التوالي لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة لترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي إطار هذا، توضح «الوطن» بعض المخالفات التي يرتكبها المواطنون في الانتخابات وتعرضهم للمساءلة القانونية.

المخالفات في الانتخابات

قال أشرف ناجي المحامي وأستاذ القانون، إن الفصل السادس في قانون الانتخابات الرئاسية حدد محظورات يعاقب عليها القانون، بشأن المخالفات في انتخابات رئاسة الجمهورية فنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

عقوبات المخالفات الانتخابية

وأضاف ناجي: «يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده».