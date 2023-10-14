تراجع أسعار الزيت بعد تطبيق مبادرة الحكومة.. العبوة بـ34 جنيهًا

شهدت أسعار الزيت الخليط والسكر، اليوم السبت، تراجعًا كبيرًا ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تتراوح نسبة التخفيض علي المواد الغذائية ما بين 15 إلى 25%.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الزيت الخليط بأحجامه المختلفة وأسعار السكر في الأسواق المحلية اليوم السبت 14 أكتوبر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع التجار، وفقًا للغرف التجارية.

أسعار الزيت اليوم للمستهلك

تراجع سعر عبوة الزيت الخليط الـ 700 مللي ليسجل 34 جنيهًا بدلا 40 جنيهًا بانخفاض يقدر بنحو 6 جنيهات.

تراجع سعر عبوة الزيت الخليط الـلتر صافي ليسجل 46 جنيهًا بدلا 54 جنيهًا بانخفاض يقدر بنحو 8 جنيهات.

تراجع سعر عبوة الزيت الخليط الـ 2.1 لتر ليسجل 97.75 جنيه بدلا 115 جنيهًا بانخفاض يقدر بنحو 17.25 جنيه.

تراجع سعر عبوة الزيت الخليط الـ 2.25 مللي ليسجل 102 جنيهًا بدلا 120 جنيهًا بانخفاض يقدر بنحو 18 جنيه.

تراجع سعر عبوة الزيت الخليط الـ 4.5 مللي ليسجل 199.75 جنيه بدلا 235 جنيهًا بانخفاض يقدر بنحو 35.25 جنيه.

أسعار الزيت للجملة

تراجع سعر كرتونة الزيت الخليط الـ 700 مللي، 12 عبوة، ليسجل 370.95 جنيه بانخفاض يقدر بنحو 20%.

تراجع سعر كرتونة الزيت الخليط 1 لتر، 12 عبوة، ليسجل 500.16 جنيه بانخفاض يقدر بنحو 20%.

تراجع سعر كرتونة الزيت الخليط 2.1 لتر، 4 عبوة، ليسجل 354.78 جنيه بانخفاض يقدر بنحو 19%.

تراجع سعر كرتونة الزيت الخليط 4.5 لتر، 4 عبوة، ليسجل 731.52 جنيه بانخفاض يقدر بنحو 20%.