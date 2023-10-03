كمال مرعي رئيسا للجنة المشروعات الصغيرة بالنواب.. وأبوالسعد والجارحي وكيلين

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، لدور الانعقاد الرابع عن فوز النائب محمد كمال مرعي، برئاسة اللجنة، والنائبة هالة أبوالسعد وكيلا أول للجنة، ومحمد الجارحي وكيلا للجنة، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وتنص المادة (41)، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

محمود حسين رئيسا للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

كما أسفرت نتائج انتخابات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن فوز الدكتور محمود حسين، برئاسة اللجنة بالتزكية للمرة الرابعة على التوالي ، كما فاز سامر التلاوي بمنصب وكيل أول اللجنة، ومحمد لبيب وكيلا بدلا من حسام غالي، وحازم إمام أمين سر اللجنة.

تشكيل هيئة مكتب لجنة الاقتراحات بالنواب

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، لدور الانعقاد الرابع، عن فوز النائب عاطف ناصر، برئاسة اللجنة بالتزكية.

وفاز النائبان نافع عبد الهادي ومحمد حمدى دسوقي، بمنصبي وكيل اللجنة، والنائب هشام حسين، أميناً للسر.

تشكيل لجنة السياحة بمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة السياحة، عن فوز النائبة نورا علي بمقعد رئيس لجنة السياحة بالتزكية، كما فاز أحمد الطيبي ومحمد عبد المقصود بمنصبي وكيل اللجنة، وفازت النائبة أماني الشعولي بمقعد أمين السر.