رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد مجلس القبائل والعائلات العربية

كتب:

محمد طارق و آية الله الجافي
03:26 م | السبت 14 أكتوبر 2023
الحملة تستقبل وفد القبائل العربية

الحملة تستقبل وفد القبائل العربية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً من مجلس القبائل والعائلات العربية برئاسة الشيخ كامل مطر رئيس المجلس.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومستشارها القانوني، وبدأ اللقاء بتوجيه التحية لوفد مجلس القبائل والعائلات العربية، مثمناً دور مجلس في المواقف السياسية والوطنية المستمرة، وكذلك تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التنموية والاجتماعية وأيضاً للتوعية بإنجازات الدولة على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مجلس القبائل والعائلات العربية هو مجلس وطني هدفه توعوي وتنموي.

من جانبه، أكد وفد مجلس القبائل والعائلات العربية، أنهم داعمون ومؤيدون للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أن للمجلس دور كبير في توعية المواطنين والشباب، بإنجازات الدولة على مدار التسع سنوات الماضية، وهو ما شاهدوه بأنفسهم في كل ربوع مصر، وخاصة المحافظات الحدودية التي شهدت تنمية على جميع المستويات بداية من البنية التحتية وصولاً إلى إقامة مشاريع تنموية كبيرة.

أوضح وفد مجلس القبائل والعائلات العربية، أنه خلال الفترة المقبلة، سيبدأ في عقد عدد من المؤتمرات واللقاءات في جميع محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

اقرأ المزيد:

مواعيد انتخابات الرئاسة 2024.. تنطلق مع بداية شهر ديسمبر بالخارج

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. اعرف التفاصيل

«الأعلى للإعلام» ينظم احتفالية لتوديع المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي: الدستور حدد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية