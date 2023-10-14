حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد مجلس القبائل والعائلات العربية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً من مجلس القبائل والعائلات العربية برئاسة الشيخ كامل مطر رئيس المجلس.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومستشارها القانوني، وبدأ اللقاء بتوجيه التحية لوفد مجلس القبائل والعائلات العربية، مثمناً دور مجلس في المواقف السياسية والوطنية المستمرة، وكذلك تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التنموية والاجتماعية وأيضاً للتوعية بإنجازات الدولة على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مجلس القبائل والعائلات العربية هو مجلس وطني هدفه توعوي وتنموي.

من جانبه، أكد وفد مجلس القبائل والعائلات العربية، أنهم داعمون ومؤيدون للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أن للمجلس دور كبير في توعية المواطنين والشباب، بإنجازات الدولة على مدار التسع سنوات الماضية، وهو ما شاهدوه بأنفسهم في كل ربوع مصر، وخاصة المحافظات الحدودية التي شهدت تنمية على جميع المستويات بداية من البنية التحتية وصولاً إلى إقامة مشاريع تنموية كبيرة.

أوضح وفد مجلس القبائل والعائلات العربية، أنه خلال الفترة المقبلة، سيبدأ في عقد عدد من المؤتمرات واللقاءات في جميع محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.