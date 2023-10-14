5 أهداف يحققها المجلس الوطني للتغيرات المناخية.. منها متابعة ملف المفاوضات

يعاني العالم أجمع من مشكله التغيرات المناخية، إذ أصبحت مشكلة عالمية وتعدت حدود العالم بأكمله بسبب الأنشطة البشرية وحرق الوقود الأحفوري مما تسبب في تزايد درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 0,3 حتى 0,6 من الدرجة خلال المائة سنة الماضية.

وحذرت بعض الدراسات أن هذا الارتفاع المستمر في المتوسط العالمي لدرجة الحرارة سوف يؤدي إلى العديد من المشكلات الخطيرة كارتفاع مستوى سطح البحر مهددًا بغرق بعض المناطق في العالم، وكذلك التأثير على الموارد المائية والإنتاج المحصولي، بالإضافة إلى انتشار بعض الأمراض.

المجلس الوطني للتغيرات المناخية

وأوضحت وزارة البيئة في تقرير لها، أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية يهدف إلى تحقيق عده أهداف من بينها:

ـ رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية والعمل على صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ.

ـ متابعة ملف المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكولات أو اتفاقيات وما يتعلق بالإبلاغات الوطنية.

ـ رفع وعى المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية كل فيما يخصه.

ـ ربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ بإستراتيجية التنمية المستدامة.

ـ ضم مهام واختصاصات المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة لمهام واختصاصات المجلس الوطني للتغيرات المناخية.