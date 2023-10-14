أسعار الزيت اليوم بعد تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

شهدت أسعار الزيت الخليط، اليوم تراجعًا سعريًا كبيرًا بعد دخول سلعة الزيت ضمن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتراوحت نسبة أسعار الزيت اليوم هامش تخفيض ما بين 15 لـ25%.

وتنشر «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الزيت اليوم بأحجامه المختلفة، وكذا أسعار السكر في الأسواق المحلية، اليوم السبت، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بعد التواصل والتعاون مع التجار، وفق الغرف التجارية.

أسعار الزيت اليوم للمستهلك

وصل سعر عبوة الزيت الخليط الـ4.5 مللي مسجلًا سعر الـ199.75 جنيه بدلًا من 235 جنيهًا، وبانخفاض قدر بنسبة 35.25 جنيه.

ووصل سعر عبوة الزيت الخليط الـ2.25 مللي مسجلا سعر الـ 102 جنيه بدلًا من 120 جنيهًا، وبانخفاض قدر بنحو 18 جنيها.

هذا وقد تراجع سعر عبوة الزيت الخليط الـ2.1 لتر مسجلة 97.75 جنيه بدلًا 115 جنيه، وبانخفاض قدر بنحو 17.25 جنيه.

وتراجع سعر عبوة الزيت الخليط اللتر صافي مسجلًا 46 جنيها بدلًا من 54 جنيهًا، وبانخفاض قدر بنحو 8 جنيهات.

أما عن سعر عبوة الزيت الخليط ذات الـ 700 مللي، فسجلت 34 جنيهًا بدلا 40 جنيهًا، وبانخفاض يقدر بنحو 6 جنيهات.

أسعار الزيت للجملة

وتراجع سعر كرتونة الزيت الخليط الـ700 مللي ذات الـ12 عبوة، مسجلة 370.95 جنيه، وبانخفاض قدر بنحو 20%.

وبالنسبة لسعر كرتونة الزيت الخليط 1 لتر، ذات الـ12 عبوة، فسجلت 500.16 جنيه، وبانخفاض قدر بنحو 20%.

وتراجع سعر كرتونة الزيت الخليط 2.1 لتر، ذات الـ4 عبوات، مسجلًا 354.78 جنيه وبانخفاض قدر نحو 19%.