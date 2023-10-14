انخفاض جديد في الأسعار بأسواق الخضراوات بعد إطلاق مبادرة الحكومة

تراجع كبير شهدته أسعار الخضراوات اليوم السبت، بشكل شبه جماعي في الأسواق المحلية، حيث شمل ذلك الانخفاض في الأسعار كلاً من أسواق الجملة والأسواق المحلية والتجزئة، الأمر الذي أكدته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وسوق العبور لتجارة الجملة.

ووفق البيانات الرسمية، فقد تراجعت أسعار أغلب الخضراوات في الأسواق وبشكل لافت للنظر، الأمر الذي دعمته البيانات الرسمية الحكومية، وفيها تراجعت أسعار البصل والطماطم والبطاطس وغيرها من الخضراوات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الخضراوات التي انخفضت أسعارها للجملة والتجزئة، بعد إطلاق الحكومة مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية والرئيسية، بالاشتراك مع عدد من الجهات الأخرى، ومنها الاتحاد العام للغرف التجارية، وشركات القطاع الخاص.

تراجع سعر الطماطم

شهد سعر الطماطم تراجعاً كبيراً في أسواق الجملة، مثل سوق العبور، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 4.50 و 8 جنيهات، فيما يباع في المحلات وأسواق التجزئة بما يتراوح بين 10 و15 جنيهاً كأعلى سعر لها، غير أنها قد تباع بسعر أرخص في الأسواق بحسب المنطقة السكانية.

تراجع أسعار البصل

وشهد سعر كيلو البصل تراجعاً في الأسواق، خاصةً في سوق العبور، حيث وصل سعر الكيلو إلى ما بين 14 وحتى 18.50 جنيه، حتى بات يباع للمستهلك النهائي بسعر يتراوح ما بين 22 و25 جنيهاً.

أما عن أسعار البطاطس في سوق الجملة اليوم السبت، فقد بلغ 13 جنيهاً للكيلو في سوق العبور، وتُباع في الأسواق للمستهلك بسعر 14 جنيهاً، ويتراوح سعر الكوسة بين 7 و16 جنيهاً، فيما يبلغ سعر الفاصوليا 24 جنيهاً، ويتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 9 و12 جنيهاً للمستهلك بمختلف أنواعه.

وبالنسبة لباقي أسعار الخضراوات، فقد سجل سعر الفلفل الرومي تراجعاً في الأسواق، ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 10 و11 جنيهاً، والملوخية بين 10و15 جنيهاً، كما يتراوح سعر الخيار الصوب بين 12 و13 جنيهاً، بينما يبلغ سعر البامية 38 جنيهاً للمستهلك، والثوم 40 جنيهاً، سعر الزيتون التفاحي 45 جنيهاً.