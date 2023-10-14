حسام زكي: هناك مخطط للاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري لأهالي غزة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم السبت، إن الجامعة تعمل على حشد الدعم السياسي للموقف الفلسطيني، الذي يؤيده الموقف العربي.

التركيز على الوضع الإنساني

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المطلوب الآن هو التركيز على الوضع الإنساني في غزة، ووقف فوري لإطلاق النار

وأوضح: «إننا نهدف لعملية تعبئة للموقف السياسي الداعم للقضية الفلسطينية»، متابعاً: «سنستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي غداً (الأحد)، للمشاركة في حوار سياسي بشأن غزة».

رصد جرائم حرب إسرائيلية في غزة

وواصل «زكي» قائلاً: «رصدنا عدداً من الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، التي توصف بجرائم حرب، مثل التهجير القسري، وهناك مخطط للاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري لأهالي غزة».

وأكد أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لديها قدرة الضغط على إسرائيل.