رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الشرقية 

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الشرقية، حيث فاز 1604 معلمين ومعلمة من أبناء المحافظة في المسابقة، ويمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الشرقية بكل سهولة ويسر.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الشرقية

كما أرسلت مديرية التربية والتعليم نتيجة المسابقة إلى الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة، وشددت على إخطار الفائزين، بفوزهم في المسابقة، فيما هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المعلمين الفائزين، متمنيا لهم التفوق والنجاح في تأدية رسالتهم السامية، مؤكدا أن المعلمين يحملون على عاتقهم نشر العلم وإنارة العقول في مختلف المجالات والعلوم بين أبنائنا الطلاب فهم حجر الأساس في بناء الأجيال.

رابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الشرقية

وخصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية رابطا إلكترونيا لتسهيل إمكانية الحصول على نتيجة مسابقة 130 ألف معلم بالشرقية، وللاطلاع على النتيجة، يتم الضغط على الرابط التالي.

الأوراق المطلوبة للناجحين في نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الشرقية

وعن الأوراق المطلوبة للناجحين في نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الشرقية، فإنه تم تحديد الأوراق التالية:

1- بطاقة الرقم القومي.

2- قرار المجلس الطبي.

3- صحيفة الحالة الجنائية.

4- شهادة اجتياز اختبار القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

5- إقرار من المرشح بعدم فصله مسبقا من الخدمة بحكم تأديبي أو قرار.

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

7- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها «للإناث».

8- شهادة مميكنة أصل المؤهل الدراسي.

9- إقرار الذمة المالية.