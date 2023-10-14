رابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الجيزة.. إليك خطوات الاستعلام

عدد كبير من المواطنين المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم يرغبون في معرفة نتيجة المسابقة، إذ أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إمكانية الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 30 ألف معلم فصل ومعلم مساعد في الصفوف الأولى بالتربية والتعليم.

رابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الجيزة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» رابط نتيجة مسابقه 30 ألف معلم بمحافظة الجيزة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، بالجيزة والتي تشمل معلم فصل ورياض أطفال، من خلال الدخول على هذا الرابط بالضغط هنــــــــــا.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

وأعلنت الإدارات التعليمية اليوم، نتيجة تعيين 30 ألف معلم لاستكمال مسوغات التعيين على أن يتم تقديم التظلمات بالإدارات التعليمية لمن لم يرد اسمه في النتيجة المعلنة من خلال رابط النتيجة نفسه.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الجيزة

ويجرى الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023 في محافظة الجيزة من خلال هذا الرابط هنا، عن طريق كتابة الرقم القومي، ثم الضغط على كلمة بحث لتظهر نتيجة مسابقة التربية والتعليم سواء بنجاح المتقدم أو عدم نجاحه.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم بالرقم القومي 2023 بمحافظات الجمهورية، باتباع الخطوات التالية:

تصفح بوابة الوظائف الحكومية من هنـــــــا.

- اختيار الاستعلام.

- إدخال الرقم القومي ورقم التقديم.

- اضغط على استعلام.

الأوراق المطلوبة للتعيين في مسابقة 30 ألف معلم

وتمثلت الأوراق المطلوبة للتعيين في مسابقة 30 ألف معلم في المستندات الآتية:

- بطاقة الرقم القومي.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي مميكنة.

- صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء للرجال، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

- إقراري الذمة المالية، والحالة الاجتماعية.

- قرار المجلس الطبي.

- إقرار بعدم التعرض للفصل من الخدمة سابقًا بسبب حكم تأديبي.

- شهادة اجتياز اختبارات القبول.

- استمارة 105، واستمارة 6 تأمين ومعاشات، وطلب استخدام، واستمارة 103، ومنحة 3 أشهر.