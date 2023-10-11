محافظ القاهرة: مبادرة المشروعات الخضراء خطوة نحو بناء مجتمع أكثر استدامة

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة احتفالية إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لإقليم القاهرة الكبرى فى دورتها الثانية 2023 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، والسفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية .

وفى كلمته بالحفل أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إن المبادرة الوطنيـة للمشروعات الخضراء تعد حدثًا هامًا فى رحلتنا نحو بناء مجتمع أكثر استدامة وذكاءً حيث إن المؤتمر يجمع بين الحكومة والمهندسين والمختصين والناشطين في مجال البيئة والتكنولوجيا بهدف استكشاف وتعزيز الحلول الذكية للتحديات التي تواجهها المدن في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف محافظ القاهرة أن المدن تعيش حاليًا تحولًا هائلًا في مواجهة التحديات البيئيـة والاقتصادية والاجتماعيـة وفى ضوء هـذه التحولات يصبح من الضروري أن نتبنى نهجًا مستدامًا يعتمـد علـى التكنولوجيا الذكيـة لتحقيق التنميـة المستدامة.

التنمية المستدامة في مقدمة أولويات الرئيس

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يأتى في مقدمة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تسعى مصر لتحقيـق رؤيتهـا 2030 على أرض الواقع بهدف رفع معدلات النمـو والقضـاء على الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل .

مشروعات رائدة

وأكد محافظ القاهرة أن هدفنا هو مشاركة محافظة القاهرة في هذه المبادرة بمشروعات رائدة في مجال تعظيم الاستفادة مـن موارد الدولة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين المرأة في مجال مواجهـة تحديات التغير المناخي، حيـث تستهدف المحافظة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة حيث أنه يمكننا مـن خلال تواجدنا معكـم اليوم إيضاح جهـود المحافظة في التوعية بالمبادرة الوطنيـة للمشروعات الخضراء الذكية في عامها الثاني، مشيرًا إلى أن القاهرة قد عقدت أكثر من 35 لقـاءً بـين ندوات ومحاضرات وورش عمل وذلك بالمناطق والأحياء والمديريات، والجامعات ومراكز الشباب والمكتبات مما ترتب على حصول القاهرة على 20% من إجمالي مشروعات الجمهوريـة التـي بلغـت 5600 مشـروع وعددهم 929 مشروعا وقد تم استبعاد المشروعات الغير مكتملة والغير مستوفاه ودراسـة 52 مشـروعا مكتمل وتنطبق عليهم الشروط وقد انتهت اللجنـة الي ترشيح 18 مشروعا منهم بعـدد 3 مشـروعات في كـل فـئـة مـن فئات المبادرة الست.

وفي ختام كلمته أكد محافظ القاهرة على ضرورة الاستمرار في العمل الجاد مـن أجـل إنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشاركة بمشروعات تنافس في جذب استثمارات جديدة للجمهورية الجديدة، مع ما تملكه الدولة المصرية من كوادر وكفاءات.