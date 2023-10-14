بصل: الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس عمليات القمع والقتل داخل غزة

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس عمليات القمع والقتل داخل غزة، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف مليون مواطن فلسطيني تم تهجيرهم من منطقة الشمال للجنوب.

الاحتلال الإسرائيلي كان يستهدف المواطنين

وقال بصل، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، إن الاحتلال الإسرائيلي كان يستهدف المواطنين الذين تم تهجيرهم من منطقة الشمال للجنوب، ويمارس كل عمليات التنكيل ضدهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إنسانية بقطاع غزة

وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إنسانية بقطاع غزة، ويقصف الطرق المؤدية إلى المستشفيات في غزة ما يعوق حركة سيارات الإسعاف، ولا توجد في غزة منطقة آمنة.