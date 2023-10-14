رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بصل: الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس عمليات القمع والقتل داخل غزة

كتب:

حسن سمير
09:56 م | السبت 14 أكتوبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس عمليات القمع والقتل داخل غزة، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف مليون مواطن فلسطيني تم تهجيرهم من منطقة الشمال للجنوب.

الاحتلال الإسرائيلي كان يستهدف المواطنين

وقال بصل، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، إن الاحتلال الإسرائيلي كان يستهدف المواطنين الذين تم تهجيرهم من منطقة الشمال للجنوب، ويمارس كل عمليات التنكيل ضدهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إنسانية بقطاع غزة

وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إنسانية بقطاع غزة، ويقصف الطرق المؤدية إلى المستشفيات في غزة ما يعوق حركة سيارات الإسعاف، ولا توجد في غزة منطقة آمنة.

اقرأ المزيد:

«زراعة سوهاج» تطرح تقاوي بصل معتمدة للبيع بالمحافظة

زراعة 22 ألف فدان بصل في موسم الشتاء بالشرقية

إنقاذ طفل وسيدة أصيبا باختناق بعد ابتلاع «حبة ذرة» وقطعة بصل ببنها الجامعي

مساحة المحاصيل الزراعية الشتوية في الشرقية.. 185 ألف فدان بصل