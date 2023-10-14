14 محافظة تتعرض للشبورة الكثيفة صباحا.. هدئ السرعة أثناء السير

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف في أول الليل ويكون مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد، محذرة في الوقت ذاته من انتشار شبورة مائية كثيفة على عدد من المناطق.

مناطق تتعرض للشبورة الكثيفة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الشبورة المائية من المتوقع أن تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق متعددة، أبرزها: القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشرقية، ومدن القناة، ووسط سيناء، من الساعة 4 إلى 7 صباحا وتسمل 14 محافظة.

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية

وقدم الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، في حديث سابق لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح التي ينبغي على قادة السيارات اتباعها خلال فترات الصباح الباكرة التي تتكون فيها الشبورة المائية، وهي كالتالي:

- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.

- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض.

- استخدام أنوار الشبورة إن وجدت في السيارة.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة؛ حتى تكون مرئيًا للغير.

- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة؛ حتى لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.

- السير بالسرعة التي تمكنك من إيقاف السيارة عند رؤية الخطر.

- تجنب رفع صوت المذياع أعلى من صوت المحرك؛ حتى تستطيع سماع أصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك.

- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأي سبب من الأسباب.

- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.