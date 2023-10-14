بشرى سارة بعد انخفاض كبير في أسعار السكر بالسوبر ماركت.. اعرف وصل كام

شهدت أسعار السكر اليوم انخفاضا كبيرا في سعر الكيلو، في اليوم الأول لتنفيذ المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع.

وتوافر السكر في محال السوبر الماركت بسعر 27 جنيها للكيلو، وسعر كرتونة البيض 125 جنيها، وذلك ضمن 10 سلع تقرر خفض أسعارها، وهي الدواجن الحية والدواجن المجمدة والسكر والزيت الخليط والأرز والفول والعدس والألبان والمكرونة.

انخفاض أسعار السلع

وجاءت أسعار الزيت 700 مللي بين 30 و35 جنيها واللتر بين 38 و45 جنيها، والأرز تراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو، والعدس المجروش المعبأ 40 جنيها للكيلو والسائب بـ36.5 جنيه.

كما جاء سعر عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيه للكيلو والجبنة مثلثات 8 قطع بـ8 جنيهات وعبوة الجنيه 500 جرام بـ24 جنيها بدلاً من 30 جنيها والعبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها حسب النوع.

وتأتي مبادرة خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15% و25% بناء على الاجتماع الذي جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعددا من شركات إنتاج السلع المختلفة في التاسع من أكتوبر الجارى.

مبادرة خفض أسعار السلع

وقال الدكتور مصطفى مدبولى اليوم، في تصريحات تليفزيونية عقب تفقده عددا من المشروعات القومية ببورسعيد، إنه سيتم إعداد تقرير أسبوعي من المحافظين حول مدى الالتزام بتنفيذ مبادرة خفض الأسعار

وتنفذ مبادرة أسعار السلع بالسلاسل والمحلات التجارية بشكل عام، لضمان استفادة جميع المواطنين بالمحافظات من المبادرة.