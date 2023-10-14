انخفاض أسعار السلع الغذائية بنسبة 25% في الدقهلية.. كيلو السكر بـ27 جنيها

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن انخفاض أسعار السلع الغذائية بنسبة 25% في الأسواق، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأقل الأسعار.

انخفاض الأسعار في الدقهلية 25%

وأوضح وكيل التموين في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تخفيض أسعار السلع الغذائية المختلفة، سواء السكر والأرز والزيت والمكرونة والدواجن المجمدة بهدف خدمة المواطنين.

وأشار إلى أن الأسعار انخفضت في معظم السلع الغذائية، إذ يبدأ سعر كيلو السكر من 27 جنيها، والمكرونة الكيلو 17 جنيها، والزيت بداية من 30 جنيها بحسب حجم العبوة، موضحا أن نسبة الانخفاض وصلت إلى 25% على السلع بشكل عام.

تخفيض أسعار السلع الغذائية

وجاء قرار خفض الأسعار وفقا لقرار مجلس الوزراء بخفض أسعار عدد من السلع الأساسية، وعددها 7 سلع، بعد الارتفاع الكبير في أسعار العديد من السلع الأساسية خلال الفترة السابق، وجرى تخفيض السلع والتي من ضمنها الدواجن المجمدة بنسبة 25%.