5 علامات تظهر على اليد قد تشير للإصابة بذبحة صدرية.. لا تتجاهل «التنميل»

تعتبر الذبحة الصدرية واحدة من أصعب وأخطر المشاكل الصحية التي تحدث للشخص؛ فإذا لم يتم إسعافه بشكل سريع فقد تتسبب في وفاته، وهي عبارة عن ألم شديد في منطقة الصدر نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى القلب، ولأن الكشف المبكر عن المرض أو المشكلة الصحية يساهم في علاجه أو تحجيم أضراره، فيمكن الإشارة إلى عدة أعراض تظهر على اليد في بوادر إصابة الشخص بالذبحة الصدرية.

ألم الذبحة الصدرية

ووفقًا لِما ورد على موقع «مايو كلينك» الطبي، فإنه غالبًا ما يوصف ألم الذبحة الصدرية بأنه شعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو الضيق أو الألم في منطقة الصدر، وكأن جِمل ثقيل على الصدر، وعلى الرغم من أن الذبحة الصدرية تعتبر مشكلة صحية شائعة نسبيًا، إلا أنه لا يزال من الصعب تمييزها عن الأنواع الأخرى من آلام الصدر، مثل التعب الناتج عن عسر الهضم؛ لذا فإنه من الأفضل عند الشعور بألم في الصدر الذهاب إلى طبيب مختص.

5 علامات تظهر على اليد قد تشير للإصابة بذبحة صدرية

وبحسب توضيح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن»، فهناك عدة أعراض تظهر على اليد في بوادر إصابة الشخص بذبحة صدرية، وهي:

- تورم شديد في اليد اليسرى.

- صعوبة في تحريك الأيدي بشكل طبيعي.

- احمرار الأيدي.

- ألم في الذراع.

- تنميل أو خدلان في الأكتاف والذراعين والمعصم.

أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية

وإلى جانب العلامات التي تظهر على اليد، هناك عدة علامات أخرى تظهر على الشخص في بوادر الإصابة بذبحة صدرية، وهي:

- الشعور بالألم أو الانزعاج في الصدر يشبه الحرق.

- الدوار.

- الإرهاق.

- الغثيان.

- ضيق النفس.

- التعرق.

- آلام تشبه الانتفاخ وعسر الهضم.

- تعب وإجهاد.

طرق الوقاية من الذبحة الصدرية

وهناك عدة نصائح وإرشادات يمكن الاستعانة بها للوقاية من الذبحة الصدرية، منها:

- المواظبة على الأدوية والجرعات الموصوفة من الطبيب.

- التحكم في مستوى ضغط الدم والكوليسترول في الدم.

- تغيير نمط الحياه من خلال الامتناع عن التدخين.

- تناول الوجبات الصحية قليلة الدهون والملح والسكر وتجنب درجات الحرارة المرتفعة.

- الهدوء والتحكم في العصبية والغضب.

- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة.

- إنقاص الوزن الزائد.