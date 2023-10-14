توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. الأرصاد تحذر من تساقط أمطار غزيرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائلاً للحرارة على شمال الصعيد وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وليلا توقعت الأرصاد أن يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من تساقط الأمطار خلال 72 ساعة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة من تساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وذكرت الأرصاد أنه تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، نشاطا للرياح على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الأحد 15 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 16 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 17 أكتوبر

- درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 22 درجة مئوية.

وتتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزءًا من أشعة الشمس، وبالتالي الشعور بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الخريفية خلال النهار.