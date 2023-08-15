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المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في الساحل

كتب:

بسمة عبدالستار
12:30 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
محكمة- صورة أرشيفية

محكمة- صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تشكيلًا عصابيًا مُكون من شخصين لإدانتهما بسرقة مشغولات ذهبية من أحد الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الساحل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامهما المصاريف الجنائية.

سرقة مشغولات ذهبية

وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهمين في دائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، بسرقة أحد الشقق السكنية بدائرة القسم بأسلوب التسلق، وتمكنا بتلك الوسيلة من الحصول على مشغولات ذهبية من الشقة وتصرفا فيها بالبيع للحصول على مبالغ مالية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الساحل، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد ورود بلاغ من إحدى السيدات يفيد بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقتها بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم القبض على المتهمان، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

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بقلم بسمة عبدالستار