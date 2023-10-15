تراجع سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الأحد 15-10-2023

انخفاض كبير في سعر طبق البيض اليوم الأحد، بعد نجاح مبادرة الحكومة المصرية لتخفيض كثير من السلع الأساسية في الأسواق المصرية وتوفيرها للمواطنين بالكميات المطلوبة، مع الحرص على إتاحة تعميم المبادرة في جميع محافظات الجمهورية والمناطق النائية، في إطار حرص الحكومة المصرية على تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية عن كاهل المواطنين.

سعر طبق البيض اليوم

وبلغ سعر طبق البيض اليوم بنوعيه الأحمر والأبيض الذي يحتوي على 30 بيضة، في المجمعات ومنافذ وزارة الزراعة ومحلات السوبر ماركت والمحلات التجارية الكبري، 125 جنيها فقط بدلا من 150 في الأسابيع الماضية، حيث شهد انخفاض 25 جنيها بعد 24 ساعة من تطبيق المبادرة.

ويخرج طبق البيض الذي يضم 30 بيضة من المزرعة بسعر 115 جنيها فقط، ليصل إلى المستهلك بسعر 125 جنيها.

سلع غذائية انخفضت في مبادرة الحكومة

- الدواجن الحية.

- الدواجن المجمدة.

- كرتونة البيض.

- منتجات الألبان.

- الفول.

- العدس.

- المكرونة.

- السكر.

- الزيت الخليط.

- الأرز.