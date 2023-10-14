حالة الطقس ليلا على القاهرة والمحافظات.. مائل للبرودة وأمطار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيانا عن تفاصيل حالة الطقس خلال ساعات الليل، إذ يسود مساء طقس لطيف في أوله، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وذكرت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خلال ساعات الليل على سكان 15 محافظة بنسبة حدوث تتراوح بين 50 لـ60%، وهي «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، مطروح، الإسكندرية، شمال سيناء».

وأشارت إلى أنه طبقا لآخر تحديث لصور الأقمار الصناعية تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والتي تؤدي إلى سقوط الأمطار على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت 14 أكتوبر الآتي:

- درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت في بيان سابق عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية مشيرة إلى وجود تغيرات في حالة الطقس من انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار.