حالة الطقس غدا الأحد 15-10-2023.. معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد 15-10-2023، منوهة بأنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، خلال ساعات النهار، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الأحد 15-10-2023

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية غدًا

ولفتت «الأرصاد»، إلى ظهور الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما يشهد غدا أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدا الأحد 12-10-2023:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.