معلومات عن أول سيارة أجرة طائرة بالعالم.. تقطع 360 كيلومترا في ساعة

سيارة طائرة تبدو شيئًا غير معتاد للبعض، لكن الصين منحت شهادة صلاحية بأول فكرة في العالم لسيارة أجرة طائرة كهربائية ذاتية القيادة، ما شكل إشارة إلى إمكان البدء في الاستخدام التجاري لها، وهي من إنتاج شركة إهانغ الصينية الناشئة، وثبت أنّ الأمان متوافر في مركبة، وأنّها صالحة للاستخدام.

أول سيارة أجرة طائرة في العالم

حصلت الصين على شهادة أتثبت أن الأمان متوافر في المركبة، إذ إنّها صالحة للاستخدام كأول سيارة أجرة طائرة في العالم تصعد وتهبط عموديا، ما يجعل الصين واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، وبحسب بيان الشركة الصينية، ومن المقرر أن تدخل الخدمة في عام 2025، بحسب «سكاي نيوز العربية»، نقلًا عن الشركة الصينية.

السيارة الطائرة: تتمتع بمتطلبات الأمان

إدارة الطيران المدني الصينية أصدرت شهادة تبين نوع نظام الطائرات، وتتمتع بمتطلبات الأمان للعمليات المأهولة، بوجود أشخاص فيها، وحسب ما نلقت وكالة «فرانس برس» فإنّ هذا النموذج سيخضع لامتحانات التأهيل التشغيلي: «تملك السيارة الطائرة التشغيل التجاري، وتتمكن من الإقلاع والهبوط، وهي عمودية كهربائية ذاتية القيادة».

معلومات عن أول سيارة أجرة طائرة في العالم

نقدم لكم معلومات من خلال «الوطن»، عن أول سيارة أجرة طائرة في العالم:

- تبلغ أول سيارة أجرة طائرة في العالم السرعة القصوى 360 كيلو مترًا في الساعة أي 225 ميلًا في الساعة.

- أسرع طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية (eVTOL) في العالم.

- السيارة الطائرة تستغرق 30 ثانية فقط للوصول إلى السرعة القصوى من الوقوف.

- تأتي أول سيارة أجرة طائرة في العالم مزودة بنظام دفع كهربائي متطور، وديناميكية هوائية متقدمة.

- تزن السيارة الطائرة 950 كيلوجراما فقط أثناء الإقلاع.

- السيارة الطائرة لها مولد توربيني بقوة 1000 كيلووات (1340 حصان) على تشغيل السيارة.

- يغذي بطارياتها ومحركاتها بالطاقة.

- طائرة شديدة الكفاءة،

- يبلغ مداها المتوقع 300 كيلومتر أي 188 ميلًا.

- تنتج أول سيارة أجرة طائرة في العالم انبعاثات تقترب من الصفر.