فيلم «وش في وش» يحقق 177 ألف جنيه إيرادات بدور العرض خلال يوم واحد

احتل فيلم «وش في وش» للفنان محمد ممدوح، المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة، والتي تُعرض حاليًا في دور العرض، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «وش في وش»

وحقق فيلم «وش في وش» أمس بدور العرض 177 ألف جنيه إيرادات، إذ تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، كما يضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، ومحمد شاهين، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمود الليثي، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، وخالد كمال، وسلوى محمد علي، ودنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

أحداث فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» لايت كوميدي، بدأ تصويره في شهر أكتوبر الماضي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.