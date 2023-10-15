مع بدء تطبيقها رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار؟

شهدت العديد من السلاسل التجارية والمتاجر الكبرى أمس، انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية خاصة الغذائية في جميع محافظات مصر.

خفض أسعار السلع بنسبة من 15% إلى 25%

ووفق البيانات الرسمية التي أطلقها مجلس الوزراء المصري، فإنه سيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

ويتم تطبيق المبادرة في منافذ البيع والسلاسل التجارية والمولات الكبرى في نطاق كل محافظة، حيث جرى الاتفاق بين الدولة والتجار على عرض السلع بكميات وفيرة وبالأسعار المتفق عليها وليست أسعار الأسواق.

أبرز المعلومات عن المبادرة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مبادرة تخفيض الأسعار من المعلومات المطروحة عنها:

- تهدف الحكومة إلى تخفيض أسعار السلع ضمن المبادرة الحكومية.

- تقوم الحكومة بمتابعة تنفيذ المبادرة على أرض الواقع بشكل دائم ومستمر.

- اتخذت الحكومة والبنك المركزي إجراءات مهمة لتخفيض أسعار السلع، ومنها توفير الدولار للاستيراد وتطبيق الإعفاء الضريبي لبعض المنتجات.

- العمل على تخفيض قيمة السلع من بداية السلسلة التجارية من المصنع في البداية وخفض تكاليف الصناعة ثم التجار.

- التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، والإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية.

- الاتفاق على خفض قيمة الأرباح لدى السلاسل التجارية لخفض قيمة سعر المنتج في النهاية للمستهلك.

- تستهدف المبادرة سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ.

- اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة.

- تخفيف ما يتحمله الصناع والتجار من التزامات لخفض التكاليف عليهم.

- المبادرة تستمر لمدة 6 شهور.

- ستتخذ الحكومة على الفور أي قرار لخفض أسعار السلع.