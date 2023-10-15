حملات دورية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الشرقية

شهد عدد كبير من المحلات بالشرقية، بدء تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وتشمل الفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز والدواجن الحية والمجمدة والبيض.

تخفيض أسعار السلع الأساسية والدواجن

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات التموين والطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك التزام التجار بتطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتخفيض عدد من السلع الأساسية والدواجن، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، والتي تم تطبيقها من بداية أمس بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%.

وطبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم تحديد 7 مجموعات سلع أساسية لتخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وهي «الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز»، وكذلك خفض 15% من أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بالمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، لتعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.