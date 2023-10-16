«معلومات الوزراء» يقدم 10 نصائح لزراعة الأسطح.. تحقق ربحا اقتصاديا جيدا

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن زراعة الأسطح لا تُضفي طابعًا جماليًّا على الأبنية فحسب، بل أنها أضحت إحدى وسائل تحقيق ربح اقتصادي جيد للأُسر خلال السنوات القليلة الماضية، علاوة على إسهامها في الحفاظ على البيئة، وتنقية الهواء، وخفض درجة الحرارة، فضلًا عن الحصول على الخضراوات والفواكه الطازجة بدون بقايا المبيدات الضارة.

طرق الزراعة بسيطة وسهلة ولا تحتاج إلى مجهود كبير وغير مُكلِّفة

وأضاف المركز على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يمكن استثمار زراعة أسطُح الأبنية - خاصة في المناطق الحضرية - على المستويين البيئي والاقتصادي بشكل متميز، خاصة أن طرق الزراعة بسيطة وسهلة ولا تحتاج إلى مجهود كبير وغير مُكلِّفة، مقدمًا مجموعة من النصائح والخطوات البسيطة لزراعة الأسطُح كالتالي:

- 80% من إجمالي الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم تتسبب فيها المناطق الحضرية.

- 95% تساهم الزراعة على الأسطح في المناطق الحضرية في تقليل الاستهلاك اليومي للكهرباء في أغراض التبريد بنسبة 95% مقارنة بالأسطح غير المزروعة.

- 80% تُقلّل الزراعة على الأسطح من مياه الأمطار المهدرة؛ إذ تحتفظ الأسطح الخضراء بحوالي 90% من مياه الأمطار.

- 650 جنيهًا سنويًا متوسط هامش ربح زراعة المتر المربع الواحد من الأسطح بالمحاصيل المثمرة.

نصائح لزراعة الأسطح

- قم بتنظيف سطح المنزل بالكامل للتأكد من عدم وجود حشرات أو قوارض تؤثر على المحصول بعد ذلك.

- تأكَّد أن الحديقة أو سطح المنزل يتعرض لأشعة الشمس يوميا لمدة 5 ساعات على الأقل لضمان النمو السليم للنبات.

- لا تضع تربة الزراعة على أرضية السطح مباشرة، وإنما ينبغي وضعها في حاويات أو صفائح بلاستيكية أو براميل زراعية.

- بإمكانك تجهيز طاولات خشبية ملائمة على أن تكون هذه الطاولات بارتفاع مناسب عن أرضية السطح، وأن يكون ارتفاع جوانبها حوالي 10 سم.

- اخترالنباتات المناسبة من الخُضَر والفاكهة ونباتات الزينة للحصول على أفضل تنسيق.

- يمكنك زراعة بعض الأشجار المثمرة على سطح المنزل، لا سيما الليمون والجوافة والموالح، إذ تتميز بسهولة الزراعة والعناية بها لا تتطلب مجهودًا كبيرًا.

- يُراعى ري الخضراوات من مرتين إلى ثلاث مرات في الأيام شديدة الحرارة، على أن يكون الري في فترة آخر النهار أو في الصباح الباكر.

- الاستفادة من أنظمة الري الحديثة الري بالتنقيط والرشاشات، ويُنصح بشراء خزان مياه صغير من أجل ري المزروعات بكل سهولة.

- حماية النبات من الحشرات والآفات عن طريق استخدام الشبك والرش الوقائي بالمبيدات الحيوية.

- حماية النباتات من الرياح الشديدة، ومراقبتها بانتظام للتأكد من أن النباتات تحصل على كمية كافية من الماء والضوء، وإزالة الأعشاب الضارة حولها.