استشاري طب وقائي يحذر من بقاء الجثث خارج مستشفيات غزة: مصدر كبير للأوبئة

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إنّه يجب توفير ممرات وأماكن آمنة للفلسطينيين بعيدا عن القصف الإسرائيلي، وتوفير المياه والغذاء والدواء، وذلك في إطار إتاحة الاحتياجات الأساسية، مشددًا على أن وجود جثث خارج المستشفيات مصدر كبير للوباء، وهو أمر مأساوي يجب أن ينتهي قريبا.

فئات أكثر عرضة للأمراض والخطورة

وأضاف «حتة»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «وسط كل ما يحدث، هناك فئات أكثر عرضة للأمراض والخطورة وهم الأطفال والسيدات الحوامل وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة».

وتابع استشاري الطب الوقائي والصحة العامة: «نخشى على الأطفال، فهم عرضة للالتهاب الرئوية والحصبة والالتهاب السحائي بسبب التكدس وعدم وجود بيئة جيدة، كما أن الحوامل في حاجة إلى مكان مناسب للعيش فيه بعيدا عن الضغط النفسي والمخاطر المتعلقة بالحرب».

مراعاة الأولويات الطبية في استخدام الأدوات والتعامل

وأوضح: «التعامل الطبي في هذه الظروف يختلف عن الوضع العادي والتعامل الروتيني اليومي في المستشفى، حيث إن هناك أولويات وتصنيف في العمل، ويجب مراعاة الأولويات الطبية في استخدام الأدوات والتعامل مع الحالات الصحية، كما أن كل الكوادر تعمل في جميع التخصصات، وأي فرد في المنظومة الطبية لديه خبرة يساعد ولو بقدر بسيط جدا، وهنا يأتي الدور على مسألة الأولوية في التطبيق واستخدام الإمكانيات المتاحة عند اللزوم».