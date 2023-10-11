آخر مستجدات إنشاء مجمع صناعي ببرج العرب لتوطين صناعات السكة الحديد 

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل لقاء قيادات الوزارة مع السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، موضحاً أن القيادات أشادوا بالتعاون الإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وكذلك التعاون بين الوزارة وعدد من الشركات الفرنسية لتنفيذ مشروعات عملاقة في مصر مثل التعاون القائم مع شركة فينسي الفرنسية في إنشاء الخط الثالث للمترو وكذلك التعاون المخطط مع ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة ( وحدات متحركة – أنظمة كهروميكانيكية " إشارات / إتصالات / قوى كهربائية / نظم تحكم " ) والمخطط توقيع العقد الخاص به في مؤتمر TRANSMEA2023 نوفمبر القادم.

وأكد التقرير أن توقيع العقد مع شركة ألستوم يعتبر أحد أهم العقود بين الجانبين وخطوة عملاقة في مجال التعاون المشترك في قطاع النقل، مشيداً بالتعاون القائم بين وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وشركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.وأوضح التقرير أن هذا التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل يجسد العلاقات القوية بين مصر وفرنسا والشعبين المصري والفرنسي والرئيسيين المصري والفرنسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وصف السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي، خلال زيارة وزارة النقل المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة بأن العاصمة الإدارية عمل هندسي يدعو للإبهار، مشيدا بالتعاون المثمر مع مصر في مجال النقل.

وأكد في تقرير صادر عن وزارة النقل، أن هناك شراكة استراتيجية قوية بين مصر وفرنسا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وأن مجال النقل يعتبر عنصراً رئيسياً وهاما في هذه الشراكة وأن الجانب الفرنسي فخور بهذا التعاون مع الجانب المصري وبمشاركة فرنسا في تطور وازدهار البنية التحتية والنقل في مصر.