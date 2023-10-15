سكرتير مساعد قنا يشارك في ندوة للتعريف بسوق وشهادات الكربون

شارك محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، في الندوة التي نظمتها جمعية عين البيئة بديوان عام المحافظة، تحت عنوان «المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون» للحد من التغيرات المناخية، وذلك بالتعاون مع وحدة سكان محافظة قنا، وذلك في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق أول سوق أفريقية طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.

ومن جانبه أكد السكرتير العام المساعد محافظة قنا، أن تغيّر المناخ يُعد أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام مصر والعالم، بسبب التهديدات التي تفرضها تلك التغيرات على مستوى العالم أجمع، فقد شهدنا خلال السنوات الماضية كيف تسببت التغيرات المناخية في نقص معدل هطول الأمطار، الأمر الذي أدى بالتبعية إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية وأدت إلى جفاف بعض الأنهار، بالإضافة إلى تأثيرها على ذوبان الجليد في المناطق القطبية ومن ثم ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات.

تأثير التغيرات المناخية على مصر

وأضاف أن التغيرات المناخية كان لها تأثيرها السلبي على مصر أيضا، حيث شهدت مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية موجة شديدة الحرارة وصلت فيها درجات الحرارة إلى معدلات قياسية، كان لها تأثير سلبي على المواطنين ومؤسسات الدولة والاقتصاد والزراعة، مشيرا إلى أن هذه المخاطر دفعت مصر والعالم إلى تبني سياسات وأفكار جديدة للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيّر المناخ.

رفع الوعي بشهادات الكربون

وقدمت المهندسة زهراء الديري منسق عام جمعية عين البيئة، شرحا توضيحا حول المبادرة وأهدافها، والفئات المستهدفة، لافتةً إلى أن هذه المبادرة قائمة على فكرة الاستعداد ورفع الوعي فيما يخص الحصول على شهادات الكربون التي ستعتبر كأوراق مالية قابلة للتداول بالبورصة، وذلك لجميع المؤسسات والمصانع وغيرها من الكيانات، مؤكدة ضرورة توعية جميع فئات المجتمع للتعريف بشهادات الكربون وآلية الاستثمار فيها للحد من انبعاثات الكربون، مما يساهم في تحقيق المزيد من الالتزام نحو العمل المناخي، بالإضافة لتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية لإحداث تغيير على المستوى الوطني للتكيف مع تحديات هذه القضية باستغلال كافة الفرص المتاحة.