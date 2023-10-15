ميناء دمياط يستقبل 58 ألف طن قمح

استقبل ميناء دمياط 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادر 12 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 37 سفينة، بينها «WADI ALKARM» والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترل وعرضها 32 مترل قادمة من روسيا، وعلى متنها 57 ألفا و750 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.

توافر السلع الإستراتيجية

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79 ألفا و748 طنا، تشمل 3728 طن حديد و16 ألفا و56 طن خردة و17 ألفا و645 طن ذرة و7400 طن سكر و10 آلاف و652 طن فول و1700 طن فول صويا و17 ألفا و766 طن قمح و4801 طن بضائع متنوعة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19 ألفا و195 طنا، تشمل 10 آلاف و8 أطنان يوريا و1000 طن علف و3600 طن مولاس و4587 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 600 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 538 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4684 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 18 ألفا و551 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 419 ألفا و414 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4915 شاحنة.