وكيل «تعليم الجيزة» يتابع تسليم الكتب.. ويختبر الطلاب في «اللغة الإنجليزية»

تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، مدارس «المناشي الجديدة تعليم أساسي، والجلاتمه الإعدادية، والفضيلة الثانوية المشتركة»، حيث تفقد الفصول الدراسية واطمأن على تسليم الكتب الدراسية دون قيدها بالمصروفات.

تسليم الكتب الدراسية دون قيدها بالمصروفات

وتابع مدير تعليم الجيزة، تفعيل سجل التكليفات والتأكد من وجود المشرفين في الأدوار والفناء، كما اختبر طلاب الصف الخامس الابتدائي بمدرسة المناشي الجديدة تعليم أساسي، أثناء حضوره حصة مادة اللغة الإنجليزية، وأثنى على الرسومات الفنية في حصة التربية الفنية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

دفتر تحضير المعلمين

واستمع سلومة إلى قصيدة بعنوان «بحبك يا مصر» للطالبة نورهان أبو العز في الصف الثاني الثانوي بمدرسة الفضيلة الثانوية المشتركة، كما تابع دفتر تحضير المعلمين، وحاور الطلاب عن المشروعات القومية التي تنفذها القيادات السياسية في مصر وحث الطلاب على الحفاظ على مكتسبات الوطن لتنمية الولاء والانتماء لبلدنا الغالية، وعدم الانسياق لحرب الشائعات.