5 طرق للتقدم بشكوى للهيئة الوطنية للانتخابات.. اعرفها

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، طرقا للتواصل معها لتقديم شكاوى الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» طرق التواصل معها.

يمكن للناخب أن يتقدم بشكوى خاصة بالانتخابات للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال التواصل عبر الطرق التالية:

1- الموقع الرسمي للهيئة Elections.eg.

2- الصفحة الرسمية للهيئة NeaEgypt.

3- البريد الإلكتروني elections@nea.gov.eg.

4- 141 رقم خدمة الاستعلام «الدليل».

5- 5151 رقم خدمة الاستعلام «الرسائل القصيرة».

ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12 في مادته الثانية على أن تتولى اللجنة تلقي الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وفحصها، ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة أولًا بأول بما أسفر عنه الفحص لاتخاذ ما يراه حيالها.

ونصت المادة الثالثة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12، على أن ينشأ سجلا لقيد الشكاوى الواردة للجنة، سواء وردت عن طريق تقديمها شخصيا للهيئة أو عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو البريد العادي، ويتم إثبات الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تلك الشكاوى، وتثبت المستندات الواردة للجنة وفق تاریخ ورودها بالسجل الخاص بذلك.