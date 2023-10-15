موعد تفعيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالمحافظات 

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد تفعيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بمحافظات مصر، موضحة أنَّ اللجان ترصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات، في قرار بالجريدة الرسمية، أنَّه يتمّ تفعيل اللجنة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9 من شهر نوفمبر المقبل، موضحة أنَّ هذه اللجان تُعد تقارير تتضمن رصداً لما تكتشفه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مثبت بها حصراً للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن.

محظورات في الدعاية الانتخابية

- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية.

- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية.

- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة.

- استخدام المصالح الحكومية أو المرافق العامة في الدعاية الانتخابية.

- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام في أغراض الدعاية الانتخابية.

- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية.