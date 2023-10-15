مواعيد اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، حسب الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024، أياما لتلقي اعتراضات المرشحين، وخلال السطور التالية، نرصد مواعيد تلقي اعتراضات المرشحين.

مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 17 و18 من شهر أكتوبر لتلقي اعتراضات المرشحين، وحددت مدة فحص طلبات الترشح، والفصل فى الاعتراضات، اعتبارًا من 19 لـ21 أكتوبر.

وفي 22 أكتوبر، يجري إخطار المرشح للانتخابات الرئاسية المُستبعد بقرار استبعاده، والأسباب وراء ذلك القرار.

ويوجد عدد من الضوابط حددتها الهيئة لسحب الترشح من الانتخابات الرئاسية، وفقا لما نصت عليه المادة 17 من القانون.

ونصت المادة 17 من القانون، على أنه لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة، قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

كما نصت المادة 18 على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع، حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.