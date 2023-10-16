قائمة أسعار السلع المخفضة في السلاسل التجارية بقرار من الحكومة

تعددت السلع الغذائية المدرجة على قائمة السلع المخفضة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، التي طبقتها الحكومة بداية من أول أمس السبت، ويستمر تطبيقها حتى منتصف شهر أبريل 2024، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتحديد توقيت تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر.

قائمة أسعار السلع المخفضة في السلاسل التجارية

وجاءت السلع الغذائية المخفضة في السلاسل التجارية، كالتالي:

- السكر بسعر 27 جنيها.

- الزيت 34 جنيها.

- الأرز 20 جنيها.

- علبة السمنة 95 جنيها.

- علبة جبنة عبور لاند نصف كيلو 31 جنيها.

- علبة جبنة دومتي نصف كيلو 26 جنيها.

- سعر كيلو العدس الأصفر 39.50 جنيه.

- سعر كيلو فول مستورد 20 جنيها.

- سعر كيس المكرونة 1 كيلو 17.60 جنيها.

تكثيف ضخ الأرز للأسواق

وكانت وزارة التموين، أعلنت في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، قامت الهيئة العامة للسلع التموينية باستيراد 250 ألف طن أرز أبيض، مما سيؤدي إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي والذي يصل 6 أشهر حتى الآن، مع زيادة ضخ المعروض من الأرز في الأسواق.