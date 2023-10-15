وكيل أول «النواب» يلتقي رئيس شؤون القوميات بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

التقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الأحد بمقر المجلس، با يين تشاو لو رئيس لجنة شؤون القوميات بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والوفد المُرافق له.

الصين تحظى بمكانة كبيرة لدى مصر

أكد المستشار أحمد سعد الدين، العلاقات المُتميزة والتاريخية والاستراتيجية بين مصر والصين، التي تتسم بتشعب وتنوع مستويات التعاون، مؤكدا ما تحظى به الصين من مكانة كبيرة ورفيعة لدى الشعب المصري.

كما أعرب المستشار أحمد سعد الدين، عن تقدير مصر للموقف الإيجابي للصين، لدعم انضمام مصر لتجمع بريكس، مؤكداً دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة، واحترام سيادة ووحدة أراضي الصين.

وأعرب عن التطلع لتعزيز التعاون المصري الصيني في كل المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني وتعزيز الزيارات البرلمانية المُتبادلة بين مصر والصين، بما يُسهم في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

وأكد با يين تشاو لو، اعتزازه بهذه الزيارة إلى مصر، مؤكدا أن الصداقة «المصرية - الصينية» ضاربة في جذور وأعماق التاريخ، وأنها نموذجا يُحتذى به في العلاقات القائمة على الاحترام والصداقة والمصلحة المُتبادلة، مُؤكدا مكانة مصر الخاصة في الدبلوماسية الصينية، في ضوء صياغة البلدين لموائمة مُشتركة، ترتكز على التنمية ومعالجة العديد من القضايا الإقليمية والعالمية.