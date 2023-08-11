نصائح مهمة يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة.. «عشان ميتنصبش عليك»

يقع الكثير من المواطنين في العديد من المشكلات عند شراء سيارة مستعملة، بسبب التزوير أو خطأ قانوني في كتابة العقد وتسجيله؛ مما يعرضهم ليكونوا فريسة للنصب لكون السيارة مباعة أكثر من مرة أو مسروقة أو بها أوراق مزروة، ونوضح في السطور التالية الطريقة الصحيحة لكتابة عقد البيع.

التأكد من صحة التوكيلات

قال المحامي محمد أسامة منصور، إنه يجب أولاً فحص كافة تسلسل التوكيلات الخاصة بالسيارة وذلك عن طريق أخذ صورة من هذه التوكيلات والذهاب بها إلى الشهر العقاري والسؤال عنها بأرقامها هل موجودة بالفعل أم مزورة، وذلك لتجنب وجود مشكلة في الترخيص أو نقل الملكية لاحقاً.

عمل توكيل خاص في الشهر العقاري

وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن»، وفي حالة وجود التوكيلات سارية وسليمة، يجب التوجه إلى الشهر العقاري مع البائع لعمل توكيل خاص بالتصرف للنفس والغير حتى تتأكد من أن التوكيل صادر من الشهر العقاري وأنه غير مزور، بالإضافة إلى كتابة عقد بيع.

واستكمل أنه يجب اصطحاب أهل الخبرة في هذا المجال سواء ميكانيكي أو الذهاب لمركز صيانة للكشف على السيارة ميكانيكياً حتى لا نقع في مشكلات مع البائع لاحقاً حال الرغبة في استرداد مبلغ السيارة.