أخبار البورصة المصریة الیوم الأربعاء 11-10-2023.. مكاسب سوقية 2 مليار جنيه

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، تباينا بأداء المؤشرات بنهاية تعاملات الأربعاء 11-10-2023، وسط مكاسب سوقية 2 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.36% في ختام التعاملات ليغلق عند مستوى 19653.49 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 3688.66 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم.

البورصة المصریة الیوم الأربعاء 11-10-2023

وارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.55% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5491.41 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية اليوم نحو 2.06 مليار جنيه من خلال التداول على 577.3 مليون سهم عبر تنفيذ 73.126 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 2 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة، بعد أن وصل إلى مستوى 1.325 تريليون جنيه.