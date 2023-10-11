أخبار البورصة المصریة الیوم الأربعاء 11-10-2023.. مكاسب سوقية بـ7 مليارات

شهدت أخبار مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعًا في أداء المؤشرات في بداية تداولات اليوم الأربعاء 11-10-2023، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.14%، في مستهل التعاملات عند مستوى 19752.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.13% عند مستوى 3673.47 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.17%، عند مستوى 5473.49 نقطة، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

البورصة المصریة الیوم الأربعاء 11-10-2023

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 22.1 مليون جنيه، عبر التداول على 9.8 مليون سهم، وتنفيذ 1.451 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 7 مليارات جنيه، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.330 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات البورصة.

تعاملات البورصة

يُذكر أنّ تعاملات البورصة أمس، اختتمت على ارتفاعات جماعية، ومكاسب سوقية 24 مليار جنيه، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.62% عند مستوى 19724.32 نقطة.