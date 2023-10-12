«البورصة للتنمية» تدرب 10 سيدات معيلات على خياطة: «إبرة وخيط تعمر بيت»

احتفلت مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، وجمعية عطاء السماء للتنمية الشاملة ورعاية مرضى السرطان وأسرهم، بإطلاق أول يوم تدريب لمجموعة من 10 سيدات معيلات بورشة الخياطة، وفقًا لبروتوكول التعاون بين الطرفين.

وشهد الحفل سعادة غامرة من المتدربات حيث رفعن شعار «إبرة وخيط تعمر بيت» تعبيرًا عما تمثله تلك الورشة من بداية طريق من الأمل والرزق الذي يعينهن على الاعتماد على أنفسهن.

إنشاء وتجهيز مشغل متكامل للخياطة

كان أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة «ذراع البورصة المصرية المجتمعي»، وقّع مع سحر فودة، رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء السماء للتنمية الشاملة، ورعاية مرضى السرطان وأسرهم، يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، بروتوكول تعاون بين الجانبين؛ لإنشاء وتجهيز مشغل متكامل للخياطة، وتدريب 60 سيدة معيلة من ذوات الاحتياجات الخاصة محاربات السرطان والأرامل والمطلقات في مجالات تصميم وتفصيل وحياكة وتطريز الملابس، وسيتم تنفيذ البروتوكول، خلال سنة ميلادية على مرحلتين تبدأ أولاهما في أكتوبر الحالي وتستمر لمدة 6 أشهر.

دعم السيدات المعيلات بشكل بناء ومستدام

جاء ذلك ضمن استراتيجية مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة في مساعدة وتمكين السيدات المعيلات من التغلب على التحديات وتحويلهن إلى عناصر منتجة بما يعمل على إندماجهن في المجتمع بشكل إيجابي.

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة: «يمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة ضمن استراتيجية مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة التي تهدف إلى التعاون مع مؤسسات التنمية الناجحة التي تشاركنا الرؤية في دعم العمل المجتمعي ومد يد العون إلى كل فئات المجتمع».

تشجيع المتدربات للإكتفاء ذاتيا

وأضاف الشيخ: «نهدف إلى دعم السيدات المعيلات بشكل بناء ومستدام عن طريق إكسابهن المهارات اللازمة لخلق قيمة مضافة داخل مجتمعاتهن بما يمكنهن من التغلب على تحديات الحياة»، معربا عن بهجته لرؤية السعادة البادية على وجوه المتدربات لما تمثله هذه الورشة من بارقة نور وأمل لفتح باب رزق يعينهن على الحياة الكريمة.