أمير شاهين: بعتبر نفسي محظوظ إني شاركت في مسلسل «ألفريدو»

يعد الفنان أمير شاهين واحدًا، من الموهوبين على شاشة التليفزيون، بداية من ظهوره الأول، الذي كان في عمر الـ15 عامًا، إذ استطاع أن يلفت الأنظار إليه، ليكمل خطواته الفنية، على الرغم من دراسته للطيران، التي كانت مغايرة تمامًا، لقدراته التمثيلية والفنية.

حل الفنان أمير شاهين ضيفًا، في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، بقناة cbc، ليتحدث عن دوره الأخير، بمسلسل «ألفريدو»، الذي كان من بطولة شقيقته الفنانة إلهام شاهين، وجسدت فيه دور مريضة ألزهايمر، لينتهي العمل الدرامي بوفاتها، وهو ما فتح مجالًا كبيرًا للنقاش، عن أعراض مرض ألزهايمر، وطرق العناية الصحيحة معهم.

دور الفنان أمير شاهين في مسلسل ألفريدو

أوضح الفنان أمير شاهين أنه كان محظوظًا بوجوده في مسلسل «ألفريدو»، الذي احتوى على العديد من عناصر النجاح، بداية من التأليف والإخراج والإنتاج، خاصة عمرو محمود ياسين، ورؤيته كانت سببًا رئيسيًا في نجاح المسلسل: «إحنا داخلين نشتغل، عارفين بنعمل إيه، مش لسه هنفكر على الهوا، واتمرنا على مشاهد كتير جدًا».