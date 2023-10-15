إقامة اليوم الأول لمعسكر «دوي لتمكين الفتيات» بمشاركة 600 طالبة بأسوان

شهد عبدالكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فعاليات اليوم الأول لمعسكر «دوي لتمكين الفتيات»، الذي أقيم في مدرسة الفصول الإعدادية الملحقة بمدرسة أسوان الثانوية بنات.

وعقد وكيل وزارة التعليم بأسوان زيارات للأنشطة المختلفة في المعسكر، حيث تم تقسيم الطالبات إلى مجموعات وتنفيذ ورش توعوية وورش تعليم الحرف مثل الخرز والصلصال والرسم على الجدران للتعبير عن آرائهن بجانب عرض فيلم تثقيفي بعنوان «بداية الخيط» ومناقشته مع الطالبات.

وكيل تعليم أسوان يحث الطلاب على الاستفادة من المعسكر

وفي كلمته للطالبات، أشاد لطفى بتنوع أنشطة المعسكر وتفاعل الطالبات معها، وحثهن على بذل الجهد والاستفادة من المعسكر وتطوير مهاراتهن لتحقيق أهدافهن والنجاح وفي نهاية المعسكر، أقيمت حفلة سمر ترفيهية للطالبات.

المبادرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

يأتي المعسكر ضمن فعاليات مبادرة «دوى لتمكين الفتيات» التي تم تنظيمها بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بتعليم أسوان.

تستهدف المبادرة 600 طالبة في المرحلة الاعدادية في إدارات أسوان وإدفو وكوم امبو، بحيث يتم تنظيم ثلاثة معسكرات، ويشارك في كل معسكر حوالي 200 طالبة بينما شهدت اليوم الأول مدرسة الفصول الاعدادية الملحقة، وسيتم تنظيم اليوم الثاني في مدرسة عزبة المصري الاعدادية في إدفو، واليوم الثالث في مدرسة السيدة نفيسة الاعدادية في كوم أمبو.