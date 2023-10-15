مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الرباط

نُظمت مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأحد، وذلك إثر تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة.

مسيرة تضامنية مع فلسطين

وأعرب المشاركون في المسيرة عن تشبث الشعب المغربي بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

بيان الخارجية المغربية

وكانت المملكة المغربية قد أعربت، في بيان لوزارة خارجيتها، عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة، و"عن إدانتها لاستهداف المدنيين من أية جهة كانت".