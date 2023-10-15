2506 شهداء و10400 جريح في عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان رسمي مساء اليوم الأحد، أخر احصائيات أعداد الشهداء والجرحي جراء القصف المستمر من قوات الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، والتي ارتفعت إلى 2506 شهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10400 جريحاً، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قبل قليل.

وأضاف بيان الصحة الفلسطينية أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2450 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9200 جريح، فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 56 شهيداً، بعد استشهاد الطفل كرم أيمن دويكات (17 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا، جنوب نابلس، فيما ارتفع عدد الجرحى بالضفة الغربية، إلى أكثر من 1200 جريحاً.

وفي نفس السياق، قالت إدارات مستشفيات القطاع إن أكثر من 50 عائلة شطبت بشكل كامل من السجل المدني، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، في عدد من مدن ومخيمات القطاع.