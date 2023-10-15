تسليم تراخيص الوحدات الخاصة بمشاريع الشباب في جمصة بالدقهلية

كشفت محافظة الدقهلية، عن تسليمها عددا من الرخص النهائية لوحدات الطعام المتنقلة بمدينة جمصة، لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال جهاز مشروعك، شملت عدد 4 رخص لـ4 من الشباب والمرأة المعيلة، موزعة على مدينة جمصة في منطقة العاشر، ومدخل إدارة الشاطئ، ومدخل مدينة الشيخ زايد، ومنطقة 15 مايو أمام الإسعاف، تفعيلا للقانون رقم 92 لسنة 2018، والقرار الوزاري 111 لسنة 2019 لعربات الطعام المتنقلة.

تسليم تراخيص للشباب في الدقهلية

واشارت المحافظة، إلى أن تسليم التراخيص للشباب الخاصة بالأكشاك في جمصة بالدقهلية، جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخلق وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل العمل بقانون وحدات الطعام المتنقله.

وأوضحت محافظة الدقهلية، أن الهدف من مشروع وحدات الطعام المتنقلة هو توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وتشجيعهم على العمل الحر، من خلال فتح مصدر دخل.

المستندات والأوراق المطلوبة لاسترخاص التراخيص

ونوهت إلى أن المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص الخاصة بالأكشاك، كالآتي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة بطاقة الرقم القومي أخرى لشخص يمكن الرجوع إليه.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- إيصال حديث للخدمات «كهرباء أو مياه أو غاز» لمقر السكن.

4- صورة المؤهل الدراسي.

5- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

6- شهادات الخبرة إن وجد، ويكون التقديم من خلال إدارة مشروعك المتواجدة في الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.