«زهران» يعقد أول مؤتمر في مسقط رأسه بالمنوفية.. و«يمامة» يشكّل حملته

يواصل المرشحون على منصب رئاسة الجمهورية استعداداتهم لانطلاق الدعاية الانتخابية، تمهيداً لخوض الماراثون الانتخابى للاستحقاق الدستورى الأهم فى مصر، بعد أن أغلقت الهيئة الوطنية باب الترشح.

وفى هذا الصدد عقدت حملة الدكتور فريد زهران، المرشح الرئاسى المحتمل، أول مؤتمراتها فى مسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وقال المرشح الرئاسى خلال المؤتمر إنه سيسعى لأن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وسيادة القانون، ويكون الشعب فيها هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، مضيفاً أنه يعتمد فى رؤيته على أن تكون مصر دولة تؤمن بالمساواة الكاملة بين المواطنين، وتجرّم التمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو الطائفة أو العرق أو الإعاقة أو المستوى الاقتصادى.

وأوضح أنه يعتمد فى رؤيته على أن يتمكن المواطنون من إنشاء وتأسيس جمعياتهم ومنظماتهم ونقاباتهم السلمية، فى ظل دولة تشجع حق التنظيم من خلال الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والتعاونيات والحركات الطلابية، متابعاً: «من أهم الرؤى الخاصة ببرنامجى أن تسعى الدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة بتنمية الإنسان ومعيشته، دولة مستقرة وآمنة من خلال استقلال كامل لمؤسسات العدالة واحترافية المؤسسات الأمنية، دولة تؤمن بالحرية الاقتصادية فى إطار من الضوابط الاجتماعية والرقابة الشعبية، بما يضمن زيادة عوائد التنمية مشروطة بعدالة توزيعها».

ومن جانبه أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسى المحتمل، رئيس حزب الوفد، قراراً رقم 164 بتاريخ اليوم 14 أكتوبر بتشكيل الحملة الانتخابية برئاسته، موضحاً أن الحملة تضم أعضاء منهم الدكتور عبدالسند يمامة رئيساً للحملة، الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث الرسمى باسم الحملة، الدكتور محمد عبده مساعداً لرئيس الحملة، الأستاذ عصام الصباحى مساعداً لرئيس الحملة وأمين الصندوق، الدكتور أيمن محسب مساعداً لرئيس الحملة، المهندس حسين منصور مساعداً لرئيس الحملة، عبدالعظيم الباسل مساعداً لرئيس الحملة.

وحاتم رسلان مساعداً لرئيس الحملة، عيد هيكل مساعداً لرئيس الحملة، المهندس حمدى قوطة مساعداً لرئيس الحملة، المحاسب محمد سويلم مساعداً لرئيس الحملة، النائب طارق عبدالعزيز مساعداً لرئيس الحملة، اللواء سفير نور مساعداً لرئيس الحملة، إبراهيم شعبان مساعداً لرئيس الحملة، سيد عيد مساعداً لرئيس الحملة، النائب سعيد ضيف الله مساعداً لرئيس الحملة، النائب عبدالباسط الشرقاوى مساعداً لرئيس الحملة.

بجانب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ وجميع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات، ورئيسى لجنة الشئون الخارجية والمواطنة وممثل اتحاد العمال بجانب سكرتيرى العموم ورؤساء لجان الشباب بالمحافظات وأصحاب الخبرات من أعضاء الهيئة العليا.

بدورها تعقد حملة المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسى المحتمل، رئيس حزب الشعب الجمهورى، اليوم، الاثنين، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن برنامج مرشح الحزب الرئاسى المهندس حازم عمر الذى يهدف لحصد أكبر تأييد شعبى له خلال الاستحقاق الدستورى المقبل، وذلك بمقر الحزب بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.