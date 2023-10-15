لاعب نادي المنصورة يحصد الميدالية الفضية في البطولة العربية الدولية للتايكوندو

كشفت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن فوز وحصول محمد كمال الخولي، لاعب نادي المنصورة الرياضي، على المركز الثاني والميدالية الفضية لمرحلة الجينيور فردي في البطولة العربية الأولي للأندية، المقامة باستاد القاهرة الدولي في نسختها الأولى.

فوز ابن نادي المنصورة بالمركز الرابع

وأشارت مديرية الشباب والرياضة، إلى أن فعاليات بطولة الأندية العربية المفتوحة للبومزا و البارا بومزا للناشئين تحت 14 سنة والناشئين تحت 17 سنة، انطلقت بمشاركة 1150 لاعبا ولاعبة في 2400 مسابقة، و175 لاعبا ولاعبة للبارا بومزا في جميع التصنيفات، يمثلون 7 دول عربية.

وهنأ مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، برئاسة العميد محمد البسيوني، الجهاز الفني، وأكد المحاسب عماد حمدي الجندي، أمين صندوق نادي المنصورة، المشرف على اللعبة، عودة مكانه نادي المنصورة في مختلف الأنشطة الفردية والجماعية، وقدم الشكر للجهاز الفني على مجهودهم المبذول.

كما قدمت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، التهاني والتبريكات للاعب محمد كمال الخولى، لفوزه بالميدالية الفضية في البطولة العربية الدولية للتايكوندو، وللجهاز الفني، والعميد محمد البسيوني، رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي.