نائب رئيس «المؤتمر»: قرارات مجلس الأمن القومي جاءت في توقيت بالغ الأهمية

أشاد اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، بأهمية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي، مؤكدا أن الاجتماع جاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التطورات السريعة التي تُجرى في المنطقة، إثر الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطنيين.

ضرورة تصفية القضية الفلسيطنية

أضاف «فرحات» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس الأمن القومي يضم كل الجهات العليا في الدولة، وقراراته تُوخذ صفة ذات الأهمية، لذلك يعد اجتماع اليوم وتوصياته، دليل على دور مصر المحوري في المنطقة، والتأكيد على ضرورة تصفية القضية الفلسيطنية وحل الدولتين لإتمام عملية السلام.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه ليس بجديد على الرئيس السيسي ولا القيادة السياسية الوقوف بجانب الأشقاء، حيث أن مصر البلد الوحيد الذي ساعد فلسطين بـ500 مليون دولار من خلال عملية إعمار غزة خلال السنوات الماضية، مشددا على أهمية التضامن العربي في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها الدولة.

وشدد على أن التحالف الوطني يلعب دورا كبيرا في الداخل والخارج، من خلال المساعدات من كل منظمات الجتمع المدني إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، إذا قام التحالف بملحمة كبيرة خلال الأيام الماضية من خلال عملية التبرع بالدم من أجل مساعدة الأشقاء في دولة فلسطين.