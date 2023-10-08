أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد في الأسواق.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد في الأسواق استقرارا ملحوظا، مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ بلغت القيمة السوقية للأرز ذو الحبة الرفيعة 13.5 ألف جنيه، بينما عريض الحبة بلغ 14 ألف جنيه، بحسب بوابة الأسعار الرسمية المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سبب استقرار سعر الأرز في الأسواق

وقال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، إن الأسواق تحتوي على العديد من أنواع الأرز المختلفة، والثبات السعري نتيجة توافق العرض والطلب دون نواقص، واستمرار مواسم حصاد الأرز لمنتصف شهر أكتوبر الجاري.

وشدد رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، على أن أسعار أرز الشعير مستقرة في الأسواق بسبب زيادة المعروض في الأسواق بكل المحافظات، حيث بلغ سعر الأرز الأبيض في الأسواق ما بين 24 لـ30 جنيهًا للكيلو، ويتوقف ذلك على حسب نقاء نوع الأرز وجودته، وهو السعر الذي يباع به الأرز للمستهلك.

إنتاج مصر من الأرز الشعير

وذكرت وزارة الزراعة في بيان سابق لها أنه من المتوقع وصول إنتاج مصر من أرز الشعير هذا الموسم لـ3.9 مليون طن، بسبب إجمالي مساحات المنزرعة والتي وصلت لـ724 ألف فدان في 9 محافظات فقط، بالإضافة إلى مساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه، مثل الأرز الجاف وغيرها.